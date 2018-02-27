Семенович готова воспользоваться услугами суррогатной матери для своего ребенка

Семенович не понимает современных звезд шоу-бизнеса, которые ежегодно меняют партнеров. Для артистки такой вариант не подходит. Экс-солистка "Блестящих" намерена хорошо узнать человека, прежде чем доверить ему свою судьбу. Сейчас вокалистка заводит романтические отношения с мужчинами и заранее знает, что их роман скоро закончится. Семенович не понимает, почему ей все ищут избранника, дают советы и хотят выдать замуж. Исполнительница никогда не стремилась к браку, поскольку предпочитает свободу и наслаждение жизнью.
Семенович не видит ничего плохого в суррогатном материнстве. Если у женщины плохое здоровье, то это отличный вариант, дабы завести ребенка. Певица прибегнет к суррогатному материнству в случае необходимости и считает это предосудительным.