Чадов и Дитковските скрывают свой развод

Актеры Алексей Чадов и Агния Дитковските скрывают свой развод. Они расстались еще в 2015 году и давно живут своей жизнью. Об этом недавно рассказали авторитетные интернет-ресурсы.

Сергей Денисов

Творческие люди не живут в семье, но сохраняют дружеские и деловые отношения. В 2017-м Чадов и Дитковските официально развелись, но никаких комментариев в прессе не дают о своей личной жизни. Их маленький сын Федор полагает, что папа, мама и он – единая семья, просто родители сильно заняты на работе и потому дома бывают вместе редко.Актеры действительно плотно сотрудничают в нескольких проектах, часто вместе гуляют с ребенком, но живут отдельно. Агния Дитковските уже стала мамой второго ребенка от совершенно другого мужчины. Конспирация у актрисы на высоком уровне. До недавнего времени ни один журналист не знал об этом.