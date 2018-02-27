Варнава на постельном фото "потеряла" свою грудь

Поклонники также развели в комментариях, по непонятной причине, сплошной негатив. Варнава, по их мнению, перестаралась с усовершенствованием внешности, поэтому уже давно даже не похожа на себя. Своих негативных эмоций подписчики сдерживать не стали и вылили все это на Екатерину, по всей видимости, даже не предполагавшей, что ее фото вызовут такую реакцию.
Фолловеры называли ее «уродкой» и отмечали, что она переусердствовала с толщиной своих бровей, другие назвали ее жертвой пластической хирургии, а третьи обвинили в отсутствии харизмы и «сплошном кривлянии». Буквально недавно в ходе интервью Екатерина признавалась в том, что в детстве никогда не считала себя привлекательной.
«Я была, откровенно говоря, некрасивой девчонкой. Кривоногой и долговязой. Ноги у меня до сих пор кривые, я просто научилась это скрывать. Классической симпатяшкой я никогда не была уж точно. Когда в школе выбирали самую красивую и самую веселую, я всегда была со вторыми. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей, хотя красивой я от этого, естественно, не стала», - призналась Варнава.