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| | Варнава на постельном фото "потеряла" свою грудь

Варнава на постельном фото "потеряла" свою грудь

Сегодня, 13:43
На своей официальной страничке в Instagram Екатерина Варнава опубликовала сделанную в кровати. Пользователей данный снимок должен был привести в восторг, однако вместо этого, он лишь вызвал у них ужас. Все дело в том, что внушительная грудь Екатерины на этом фото куда-то испарилась. Фолловеры юмористки попытались выяснить, что же стряслось.

Варнава на постельном фото "потеряла" свою грудь

 

Поклонники также развели в комментариях, по непонятной причине, сплошной негатив. Варнава, по их мнению, перестаралась с усовершенствованием внешности, поэтому уже давно даже не похожа на себя. Своих негативных эмоций подписчики сдерживать не стали и вылили все это на Екатерину, по всей видимости, даже не предполагавшей, что ее фото вызовут такую реакцию.

Фолловеры называли ее «уродкой» и отмечали, что она переусердствовала с толщиной своих бровей, другие назвали ее жертвой пластической хирургии, а третьи обвинили в отсутствии харизмы и «сплошном кривлянии». Буквально недавно в ходе интервью Екатерина признавалась в том, что в детстве никогда не считала себя привлекательной.

Варнава на постельном фото "потеряла" свою грудь

 

«Я была, откровенно говоря, некрасивой девчонкой. Кривоногой и долговязой. Ноги у меня до сих пор кривые, я просто научилась это скрывать. Классической симпатяшкой я никогда не была уж точно. Когда в школе выбирали самую красивую и самую веселую, я всегда была со вторыми. Мне ничего не оставалось, кроме как развлекать людей, хотя красивой я от этого, естественно, не стала», - призналась Варнава.
Николай Офицеров
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