Варнава на постельном фото "потеряла" свою грудь

На своей официальной страничке в Instagram Екатерина Варнава опубликовала сделанную в кровати. Пользователей данный снимок должен был привести в восторг, однако вместо этого, он лишь вызвал у них ужас. Все дело в том, что внушительная грудь Екатерины на этом фото куда-то испарилась. Фолловеры юмористки попытались выяснить, что же стряслось.

Поклонники также развели в комментариях, по непонятной причине, сплошной негатив. Варнава, по их мнению, перестаралась с усовершенствованием внешности, поэтому уже давно даже не похожа на себя. Своих негативных эмоций подписчики сдерживать не стали и вылили все это на Екатерину, по всей видимости, даже не предполагавшей, что ее фото вызовут такую реакцию.Фолловеры называли ее «уродкой» и отмечали, что она переусердствовала с толщиной своих бровей, другие назвали ее жертвой пластической хирургии, а третьи обвинили в отсутствии харизмы и «сплошном кривлянии». Буквально недавно в ходе интервью Екатерина признавалась в том, что в детстве никогда не считала себя привлекательной.

Николай Офицеров

», - призналась Варнава.