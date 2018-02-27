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| | Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей

Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей

Сегодня, 13:44
Дарья Пынзарь активно ведет личный микроблог в Instagram и часто рассказывает подписчикам о своей семье. На этот раз экс-участница «Дома-2» отправилась на прогулку с детьми, девушка рассказала, как заботливо старший Артем относится к младшему Давиду.

Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей

 

Дарья Пынзарь часто радует поклонников в Instagram-аккаунте новыми снимками. Около часа назад экс-участница популярной телестройки рассказала об отношениях между своими сыновьями. На прогулке Артем умилил Дарью заботливым отношением к младшему брату: он брал Давида за руку и страховал при опасностях. Также старший сын сам выбрал для себя и брата похожие кроссовки. Публикацию экс-звезда «Дома-2» сопроводила фото сыновей на прогулке.

За непродолжительное время публикация набрала более 13 тысяч лайков. Комментаторы особое внимание обратили на стрижку Давида, многих она позабавила, но нашлись пользователи, которые посоветовали Пынзарь сменить прическу сыну.
Виктория Озерова
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