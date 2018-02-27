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| | «Вы серьезно?!»: Пост Панина о гомосексуализме взорвал сеть

«Вы серьезно?!»: Пост Панина о гомосексуализме взорвал сеть

Сегодня, 14:11
Панин любит шокировать своих подписчиков неординарными постами, и в этот раз его фото вызвало настоящий ажиотаж. Таким был результат помещенного в социальных сетях фото с символикой LGBT.

 

«Вы серьезно?!»: Пост Панина о гомосексуализме взорвал сеть

 

В комментарии к снимку киноактер подчеркнул, что в нашей стране будет хорошо жить тогда, когда люди начнут любить и уважать друг друга. Алексей также добавил, что нужно больше улыбаться и заниматься любовью. Кто-то выразил свое согласие с этими словами киноактера, хотя фото не вызывало у него аналогичной реакции. Кого-то заинтересовал мнения Алексея, как он считает геями либо бисексуалами рождаются, или становятся? Некоторые подписчики выражали свое равнодушие к LGBT, считая гомосексуализм болезнью, но в то же время констатировали, что к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации везде относятся с предубеждением. Отдельные радовались, что в России подобного парада никогда не будет, так как у традиционно ориентированных людей нет демонстраций, где они кричат про любовь. Именно гипертрофированность нетрадиционных сообществ и является раздражающим фактором для большинства пользователей сети.

Были и вовсе резкие, грубые и сквернословные комментарии. Панину даже предлагали покинуть Россию, если ему тут не нравится и купить домик в толерантной Европе. Были и такие, которые относили Панина к LGBT и запрещали ему заниматься рекламой своего сообщества.

Но были и те, кто согласился с Паниным, готовые подписаться под каждым его словом. «Немного утрированно, но доля правды есть. Нужно менять образ жизни, образ мышления. Меньше употреблять алкоголь, но как его не употреблять при нынешних условиях, спросите? Спортом заниматься, находить позитивные моменты, не всё ведь беспросветно ужасно. Разумеется, уважение и всё же должна быть толерантность», - утверждали подписчики.

Последние заявляли, что смотря на унылые, недовольные, неудовлетворённые лица, «невольно понимаешь, что вся злость, язвительность и агрессия у них от недостатка любви, радости и, конечно, регулярного, полноценного секса. И эти несчастные не просто лезут на страницы свободных людей. Это скрытая зависть, замаскированная под гомофобию. Жаль таких! Все проблемы у них от нехватки секса. Хорошо, что не все такие! Ведь скоро весна, время любви и безумства!».
Януш Серпнень
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