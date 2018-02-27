Дочь Элвиса Пресли призналась в употреблении наркотиков

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мария призналась, что было время, когда она не могла прекратить употреблять наркотики. Знаменитость сообщила, что ей пришлось несколько раз проходить реабилитацию в специализированной клинике.

Светлана Славянская

Американское издание RadarOnline раскрывает новые подробности из жизни дочери Элвиса Пресли Лизы Марии. Недавно в открытых юридических документах журналисты обнаружили информацию, что во время брака с музыкантом Майклом Локвудом Лиза Мария злоупотребляла наркотиками.50-летняя певица и наследница Пресли призналась, что ей пришлось несколько раз проходить реабилитацию в течение 10 лет. Именно в этот период она находилась в законных отношениях с профессиональным гитаристом Майклом Локвудом. По признаниям самой Пресли, с 2006 по 2016 годы она любила смешивать алкоголь с запрещенными препаратами.