Сергей Шнуров встретился с Юрием Башметом в Сочи

Сергей Шнуров рассказал о концерте в Сочи в личном микроблоге в Instagram. Артист признался, что после выступления встретил Юрия Башмета, еще с утра они с ним выпивали, а в обед Шнур был уже в Минске.

Виктория Озерова

Сергей Шнуров признался поклонникам в своем Instagram-аккаунте, что его жизнь нельзя назвать правильной, но есть один бонус – всегда очень интересно. Еще недавно артист отыграл концерт в Сочи. Там же он встретился с Юрием Башметом. Утром музыканты выпивали вместе, а уже в обед Шнуров прибыл в Минск. Артист также рассказал, что вечером будет уже в Северной столице. Сергей Шнуров поделился сразу несколькими снимками из Сочи, на одном из которых он запечатлен в компании с Юрием Башметом. Фото оценили более 140 тысяч человек, подписчики предложили музыкантам устроить совместный концерт.16 февраля в Сочи проходил Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Последнее мероприятие завершилось в воскресенье.