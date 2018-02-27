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| | Дочь Ксении Бородиной рассказала отцу удивительную сказку

Дочь Ксении Бородиной рассказала отцу удивительную сказку

Вчера, 22:40
Муж телевизионной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлена его двухлетняя дочь Теона. Девочка рассказала отцу удивительную сказку. Предприниматель предлагает пользователям определить ее название.

Дочь Ксении Бородиной рассказала отцу удивительную сказку

 

Омаров не хотел показывать подписчикам такую душещипательную историю на ночь, но затем изменил свое мнение и выложил ролик в Сеть. Сначала Тея показала, как она рисует, затем рассказала о песочке и событиях своей жизни. Девочка поведала пользователям удивительную сказку, состоящую из отрывков сочинений о Красной шапочке, русалочке, трех поросятах и мишки косолапого. Курбан Омаров предложил подписчикам определить, о чем говорила его дочь.

Юзеры активно комментируют данную публикацию. За 18 часов ролик набрал более 400 тысяч отметок «Нравится». Пользователи советуют Ксении Бородиной и ее мужу благодарить Бога за такого чудесного ребенка. Тею назвали самым позитивным ангелом, сказочницей, замечательной малышкой и куколкой.
Домбровский Сергей
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