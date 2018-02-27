Дочь Ксении Бородиной рассказала отцу удивительную сказку

Омаров не хотел показывать подписчикам такую душещипательную историю на ночь, но затем изменил свое мнение и выложил ролик в Сеть. Сначала Тея показала, как она рисует, затем рассказала о песочке и событиях своей жизни. Девочка поведала пользователям удивительную сказку, состоящую из отрывков сочинений о Красной шапочке, русалочке, трех поросятах и мишки косолапого. Курбан Омаров предложил подписчикам определить, о чем говорила его дочь.
Юзеры активно комментируют данную публикацию. За 18 часов ролик набрал более 400 тысяч отметок «Нравится». Пользователи советуют Ксении Бородиной и ее мужу благодарить Бога за такого чудесного ребенка. Тею назвали самым позитивным ангелом, сказочницей, замечательной малышкой и куколкой.