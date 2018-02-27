«Изюминка»: Обнаженную Варнаву сравнили с мужиком

Казалось бы, ну чего плохого в том, что человек решил напомнить всем, что понедельник день тяжелый. Но оказывается не все так просто. Вчера российская телеведущая Екатерина Варнава решила порадовать своих подписчиков очередным фото. На этот раз киноактриса выложила снимок, на котором она еще лежит в постели прикрытая одеялом, слегка надув губы. «Приветствую тебя, о великий и ох... могущественный понедельник!», - такими словами Варнава задала тон последующим комментариям.

Януш Серпнень

Пройти мимо возможности высказать все, что думают об участнице и хореографе шоу «Comedy Woman» подписчики просто не смогли. Сотня тысяч лайков и более полутысяч комментариев, таким был итог «тяжелого понедельника».Хватало среди подписчиков и злопыхателей, которые называли ее страшной клоунессой, постоянно корчащей гримасы. «Катя Варнава все больше становится похожа на мужика, несмотря на отчаянные попытки превратиться из восточной женщины в голубоглазую блондинку. Брови жесть конечно», - кто-то нашел в ней схожесть с мужиком. А вот кому-то, пришлись не по душе ее операции: «Варнава, после всех твоих операций, ты считаешь, что достигла какой-то изюминки?».Но все же, большинство с восторгом восприняло пост любимой киноактрисы, посчитав такое приветствие настоящим приветствием понедельника и похвалив, что так ещё никто не радовался началу трудовой недели, как этому рада их Катюша. Кто-то посочувствовал российской телеведущей, считая, что однажды ей надоест терпеть весь этот поток в комментариях. Тогда она начнет блокировать каждого, кто изволит выразить свое мнение, о чем не спрашивали.Одна из подписчиц поделилась своим впечатлением от просмотра профилей злопыхателей и пришла к выводу, что страшной ее обзывают те, кому не грех хотя бы накрасится, брови критикуют, те у кого две полоски над глазницей, худощавой называют пампушки с тридцатилетним стажем.Кто-то выразил надежду, что участница и хореограф шоу «Comedy Woman» не все читает, ибо она человек психически здоровый и уравновешенный. Отметили почитатели таланта и ее хорошее чувство юмора, и умение смеяться над собой.«Только в понедельник, осознаёшь, что до следующих выходных вечность!», - как бы подтвердили слова Варнавы подписчики.