«Изюминка»: Обнаженную Варнаву сравнили с мужиком

Пройти мимо возможности высказать все, что думают об участнице и хореографе шоу «Comedy Woman» подписчики просто не смогли. Сотня тысяч лайков и более полутысяч комментариев, таким был итог «тяжелого понедельника».
Хватало среди подписчиков и злопыхателей, которые называли ее страшной клоунессой, постоянно корчащей гримасы. «Катя Варнава все больше становится похожа на мужика, несмотря на отчаянные попытки превратиться из восточной женщины в голубоглазую блондинку. Брови жесть конечно», - кто-то нашел в ней схожесть с мужиком. А вот кому-то, пришлись не по душе ее операции: «Варнава, после всех твоих операций, ты считаешь, что достигла какой-то изюминки?».
Но все же, большинство с восторгом восприняло пост любимой киноактрисы, посчитав такое приветствие настоящим приветствием понедельника и похвалив, что так ещё никто не радовался началу трудовой недели, как этому рада их Катюша. Кто-то посочувствовал российской телеведущей, считая, что однажды ей надоест терпеть весь этот поток в комментариях. Тогда она начнет блокировать каждого, кто изволит выразить свое мнение, о чем не спрашивали.
Одна из подписчиц поделилась своим впечатлением от просмотра профилей злопыхателей и пришла к выводу, что страшной ее обзывают те, кому не грех хотя бы накрасится, брови критикуют, те у кого две полоски над глазницей, худощавой называют пампушки с тридцатилетним стажем.
Кто-то выразил надежду, что участница и хореограф шоу «Comedy Woman» не все читает, ибо она человек психически здоровый и уравновешенный. Отметили почитатели таланта и ее хорошее чувство юмора, и умение смеяться над собой.
«Только в понедельник, осознаёшь, что до следующих выходных вечность!», - как бы подтвердили слова Варнавы подписчики.