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| | Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки

Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки

Сегодня, 12:22
Многочисленные поклонники Ким Кардашьян были встревожены новостью о том, что модель собирается избавиться от светлого оттенка своих волос, обзаведясь новым имиджем. Фанаты светской львицы были удивлены, увидев розовые волосы супруги Канье Уэста.

Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки

 

В официальном Twitter-аккаунте Кардашьян было опубликовано сообщение, в котором Ким заявила, что больше не чувствует себя блондинкой, из-за чего её цвет волос вскоре изменится. Модель заметила, что к ней домой уже был приглашён профессиональный стилист, который поможет ей перевоплотиться. Под сообщением Ким возникла горячая дискуссия, в которой её фанаты пытались угадать, в какой цвет на этот раз Кардашьян перекрасит свои волосы.

Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки

 

Многие поклонники светской дивы были шокированы, увидев новый цвет волос Кардашьян, которым оказался ярко-розовый. Некоторые фанаты предположили, что таким образом Ким старается почувствовать себя подростком, несмотря на 37-летний возраст. Также многие поддержали модель, заверив Кардашьян, что такой красавице любой цвет волос будет к лицу.
Александр Вест
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