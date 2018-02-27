Ким Кардашьян отказалась от образа блондинки

Многочисленные поклонники Ким Кардашьян были встревожены новостью о том, что модель собирается избавиться от светлого оттенка своих волос, обзаведясь новым имиджем. Фанаты светской львицы были удивлены, увидев розовые волосы супруги Канье Уэста.

В официальном Twitter-аккаунте Кардашьян было опубликовано сообщение, в котором Ким заявила, что больше не чувствует себя блондинкой, из-за чего её цвет волос вскоре изменится. Модель заметила, что к ней домой уже был приглашён профессиональный стилист, который поможет ей перевоплотиться. Под сообщением Ким возникла горячая дискуссия, в которой её фанаты пытались угадать, в какой цвет на этот раз Кардашьян перекрасит свои волосы.

Александр Вест

Многие поклонники светской дивы были шокированы, увидев новый цвет волос Кардашьян, которым оказался ярко-розовый. Некоторые фанаты предположили, что таким образом Ким старается почувствовать себя подростком, несмотря на 37-летний возраст. Также многие поддержали модель, заверив Кардашьян, что такой красавице любой цвет волос будет к лицу.