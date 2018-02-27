Поклонники Светланы Лободы не узнали ее без макияжа

Поклонники Светланы Лободы посмотрели на ее фото в социальных сетях и не узнали ее без макияжа. Однако агрессивных комментариев певица о своем естественном облике не услышала.

Сергей Денисов

Светлана Лобода решила сходить в театр. Она оделась скромно и скромно использовала косметику. Зрители, привыкшие к агрессивному макияжу певицы, не узнали в скромной девушке своего кумира. На фото звезда стоит в театральном холле и улыбается. Многие посетители поздравили артистку с тем, что она замечательно выглядит и без косметики. Многие утверждают, что естественный образ очень идет певице и сопрягается с ее сценической (постановочной) режиссурой.Однако были и немногие злопыхатели, которые цитировали хит нулевых: «И накрашенная страшная, и не накрашенная». Светлана Лобода, по общему мнению, совершила отважный поступок, появившись на публике в естественном образе.