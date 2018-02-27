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| | Татьяна Карпова скончалась в возрасте 103-х лет

Татьяна Карпова скончалась в возрасте 103-х лет

Сегодня, 12:02
Представительница Московского академического театра Маяковского Татьяна Карпова, являющаяся обладательницей титула заслуженной артистки СССР, ушла из жизни в возрасте 103-х лет.

Татьяна Карпова скончалась в возрасте 103-х лет

 

О смерти известнейшей отечественной артистки стало известно от пресс-службы столичного театра, подтвердившей печальный факт её кончины. Напомним, в труппу столичного академического театра имени Маяковского Татьяна Карпова поступила ещё в 1938 году. Одной из первых ролей заслуженной артистки СССР стало исполнение Любови Шевцовой в картине под названием «Молодая гвардия», которая принесла ей значимую известность. В послужном списке Карповой более 50 ролей в разнообразных картинах и спектаклях.

Татьяна Карпова скончалась в возрасте 103-х лет

 

Среди наиболее известных постановок, в которых приняла участие Татьяна Карпова, следует отметить такие работы как: «Мамаша Кураж и её дети», Гамлет», «Круг», Собака на сене», «Медея» и многие другие. В столичном театре Татьяна проработала больше 70-ти лет.
Александр Вест
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