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| | Ким Кардашьян впервые показала младшую дочь

Ким Кардашьян впервые показала младшую дочь

Сегодня, 11:55
Ким Кардашьян решила всем показать свою маленькую дочку. Она выложила в социальную сеть фотографию малышки и снабдила фото лаконичной сопроводительной надписью.

Ким Кардашьян впервые показала младшую дочь

 

Посетители странички очень тепло отнеслись к девочке и пожелали ей и матери здоровья и счастливой жизни. Они отметили, что дочь похожа на свою маму. Здесь нужно напомнить о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст родили своего третьего ребенка, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Однако комментаторы с пониманием отнеслись к такому решению звездной пары. В конце концов, они люди занятые, им нет времени отвлекаться на неизбежные издержки беременности: токсикоз матери, беспокойства отца и так далее.

Публикация фотографии набрала несколько миллионов лайков. Фанаты и комментаторы не оставляют без внимания звезду. Ким Кардашьян, по ее собственному признанию, очень долго не хотела показывать ребенка своим поклонникам из суеверных соображений – «боялась плохой ауры».
Сергей Денисов
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