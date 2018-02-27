Сценарист сериала по «Ведьмаку» дописала пилотный эпизод

В официальном Twitter-аккаунте Лорен Шмидт, которую выбрали в качестве сценариста для написания истории «Ведьмака» для Netflix, появилась фотография титульного листа чернового варианта пилотного эпизода шоу. Лорен заметила, что после окончания написания пилотной серии телесериала она намеревается провести выходные со своими детьми. Телесериал по вселенной «Ведьмака» был анонсирован ещё в мае прошлого года, а в качестве творческого консультанта проекта был выбран сам Анджей Сапковский, являющийся создателем данного персонажа и серии книг про его героические похождения.
Как минимум один эпизод «Ведьмака» будет срежиссирован Томашем Багиньским, ответственным за создание вступительных роликов к серии компьютерных игр Cyberpunk 2077.