Сценарист сериала по «Ведьмаку» дописала пилотный эпизод

Американская развлекательная компания Netflix собирается запустить телевизионный сериал по вселенной «Ведьмака». Черновой вариант пилотного эпизода шоу уже был закончен сценаристом проекта, которая сообщила об этом в интервью.

В официальном Twitter-аккаунте Лорен Шмидт, которую выбрали в качестве сценариста для написания истории «Ведьмака» для Netflix, появилась фотография титульного листа чернового варианта пилотного эпизода шоу. Лорен заметила, что после окончания написания пилотной серии телесериала она намеревается провести выходные со своими детьми. Телесериал по вселенной «Ведьмака» был анонсирован ещё в мае прошлого года, а в качестве творческого консультанта проекта был выбран сам Анджей Сапковский, являющийся создателем данного персонажа и серии книг про его героические похождения.

Александр Вест

Как минимум один эпизод «Ведьмака» будет срежиссирован Томашем Багиньским, ответственным за создание вступительных роликов к серии компьютерных игр Cyberpunk 2077.