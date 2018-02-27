Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Сценарист сериала по «Ведьмаку» дописала пилотный эпизод

Сценарист сериала по «Ведьмаку» дописала пилотный эпизод

Сегодня, 11:52
Американская развлекательная компания Netflix собирается запустить телевизионный сериал по вселенной «Ведьмака». Черновой вариант пилотного эпизода шоу уже был закончен сценаристом проекта, которая сообщила об этом в интервью.

Сценарист сериала по «Ведьмаку» дописала пилотный эпизод

 

В официальном Twitter-аккаунте Лорен Шмидт, которую выбрали в качестве сценариста для написания истории «Ведьмака» для Netflix, появилась фотография титульного листа чернового варианта пилотного эпизода шоу. Лорен заметила, что после окончания написания пилотной серии телесериала она намеревается провести выходные со своими детьми. Телесериал по вселенной «Ведьмака» был анонсирован ещё в мае прошлого года, а в качестве творческого консультанта проекта был выбран сам Анджей Сапковский, являющийся создателем данного персонажа и серии книг про его героические похождения.

Сценарист сериала по «Ведьмаку» дописала пилотный эпизод

 

Как минимум один эпизод «Ведьмака» будет срежиссирован Томашем Багиньским, ответственным за создание вступительных роликов к серии компьютерных игр Cyberpunk 2077.
Александр Вест
Новости по теме
Начался бета-тест игры Gwent от
Начался бета-тест игры Gwent от "Ведьмака"

Стартовал общественный бета-тест карточной игры Gwent из эпопеи "Ведьмака". По словам представителей компании CD Projekt RED, это новый раунд в создании игры

Netflix заявила о своих планах снять телесериал про Геральта из Ривии
Netflix заявила о своих планах снять телесериал про Геральта из Ривии

Американская телевещательная компания Netflix заявила о своих планах снять телесериал про путешествия фантастического персонажа Геральта из Ривии из серии книг

Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский высказался по поводу одноименной игры
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский высказался по поводу одноименной игры

Автор фантастического произведения «Ведьмак» Анджей Сапковский считает, что одноименная компьютерная игра приобрела популярность благодаря его книгам. Писатель

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости