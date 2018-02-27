Ксения Бородина жертвует работой ради детей

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, что семья для неё всегда занимает господствующие позиции. В интервью Бородина рассказала, что большую часть времени она уделяет любящему мужу, а также детям.

Александр Вест

Ксения заметила, что за три года супружеских отношений с Курбаном Омаровым количество ссор в их семействе пошло на спад. Телеведущая заявила, что в большинстве своём на их поведение повлияла маленькая дочь, перед которой заботливые родители не хотят проявлять пример дурного отношения к близким людям. Также Бородина отметила, что не делится с широкой общественностью деталями своей личной жизни, не желая выставлять напоказ свои отношения с любящим супругом.Телеведущая рассказала о том, что ей пришлось пожертвовать гастролями и работой по выходным, так как всё своё свободное время ей приятнее уделять членам своей семьи. Бородина заметила, что очень сочувствует детям знаменитых личностей, которые подолгу не видят своих родителей из-за плотного рабочего графика.