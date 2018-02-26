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| | Идеальная чистота: Риз Уизерспун помыла свою звезду

Идеальная чистота: Риз Уизерспун помыла свою звезду

Вчера, 22:45
С помощью экстравагантной выходки, актриса смогла уличных прохожих довести до состояния шока. Недавно, в первой половине дня люди, что находились на голливудской Аллее Славы, узрели интересную картину: знаменитая 41-летняя блондинка Риз Уизерспун на корточках трепетно натирала белой тряпкой звезду с собственным именем. Вытерев до блеска кусочек, который выделили после её творческих достижений в сфере кинематографа, актриса в позитивном настроем ушла в неизвестном направлении.

Идеальная чистота: Риз Уизерспун помыла свою звезду

 

Через несколько часов Риз поделилась видеороликом, который запечатлела её подруга. Приятельница успела снять, как актриса натирает до идеальной чистоты плитку с собственным именем. Как говорит сама знаменитость на этот счёт: ««Я проходила мимо по делам и поняла, что Она где-то рядом. Я захотела еще раз Ее увидеть и, заодно, показать Ее и вам, друзья. Вот она!». Позже, после выполненной миссии. Уизерспун стала шутливо говорить в адрес плитки: «Вот, теперь ты выглядишь прекрасно! И не позволяй больше никому на тебя наступать!».
Напомним, что именная звезда на Аллею Cлавы попала 8 лет назад и числиться она под номером 2425. Пред тем как знаменитость попала на голливудскую дорожку, она одержала немало значимых наград, например, «Оскар» или «Золотой Глобус». На торжественной церемонии находились также и дети Риз Уизерспун – сын Дикон и дочь Ава. На то время девочке было 11, а её брату 7. Сейчас Ава стала совсем взрослой, ей исполнилось 18 лет. Мама гордится своей дочерью, так как она выросла умной, к тому же, с блестящей внешностью. В 2017 Аве выпала честь побывать на Бале Дебютанток, что проходил в Париже.
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