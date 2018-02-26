Идеальная чистота: Риз Уизерспун помыла свою звезду

Через несколько часов Риз поделилась видеороликом, который запечатлела её подруга. Приятельница успела снять, как актриса натирает до идеальной чистоты плитку с собственным именем. Как говорит сама знаменитость на этот счёт: ««Я проходила мимо по делам и поняла, что Она где-то рядом. Я захотела еще раз Ее увидеть и, заодно, показать Ее и вам, друзья. Вот она!». Позже, после выполненной миссии. Уизерспун стала шутливо говорить в адрес плитки: «Вот, теперь ты выглядишь прекрасно! И не позволяй больше никому на тебя наступать!».
Идеальная чистота: Риз Уизерспун помыла свою звездуВчера, 22:45
Знаменитая голливудская актриса Риз Уизерспун раскрыла секрет своей молодости. 41-летняя знаменитость выглядит ровесницей собственной 17-летней дочери.
Известная голливудская актриса Риз Уизерспун, в среду, 22 марта, отметила свой 41 день рождения. Праздник женщина провела в кругу своей семьи.
Знаменитая голливудская актриса, известна широкой публике главной ролью в картине «Блондинка в законе», Риз Уизерспун стала героиней скандального видео.