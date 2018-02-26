Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Мнения

Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Возможна еще одна кибератака в день закрытия Олимпиады.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

От Редактора

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Станет ли Поднебесная «новой Северной Кореей»?

Сюжеты :

MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек» Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
| | Дуэт Димы Билана и Сергея Лазарева претендует на премию «Муз-ТВ»

Дуэт Димы Билана и Сергея Лазарева претендует на премию «Муз-ТВ»

Вчера, 22:14
Российские певцы Дима Билан и Сергей Лазарев, спевшие дуэтом композицию «Прости меня», претендуют на премию «Муз-ТВ». Вручение награды состоится восьмого июня на стадионе «Олимпийском» в Москве.

Дуэт Димы Билана и Сергея Лазарева претендует на премию «Муз-ТВ»

 

Сергей Лазарев в рамках концертной программы собирается выступить сольно в этом году с песней «Так красиво». Дальнейшую участь звездного дуэта решат зрители. Дима Билан призывает поклонников поддержать их. Сергей Лазарев обратился к фанатам с вопросом о том, смогут ли они с товарищем получить престижную премию «Муз ТВ». Поклонники обещают поддержать своих кумиров. Помимо звездного дуэта на церемонию вручения придут российский исполнитель Егор Крид, который обещал привести с собой медиума.

Выступит с концертом на премии «Муз ТВ» музыкальная группа SEREBRO, Григорий Лепс и прочие звезды шоу-бизнеса. Организаторы мероприятий намерены пригласить зарубежных вокалистов. Сейчас ведутся переговоры, но имена не называются. Ведущими на церемонии награждения станут пародист Максим Галкин и Лера Кудрявцева. Юморист хотел сотрудничать с Ксенией Собчак, которая присутствовала на вручении премии «Муз ТВ» в прошлом году, так как желает общаться с претендентом на пост главы России.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Сергей Лазарев рассказал, как Дима Билан поскупился на хороший кофе
Сергей Лазарев рассказал, как Дима Билан поскупился на хороший кофе

Сергей Лазарев решил порадовать своего напарника на съёмочной площадке Диму Билана кексами, тортиками и прочими сладостями. Исполнитель опубликовал ролик в

Сергей Лазарев и Дима Билан готовят совместный клип
Сергей Лазарев и Дима Билан готовят совместный клип

Поклонники артистов очень порадовались, когда Сергей Лазарев официально подтвердил информацию о том, что у него выходит новый клип на песню «Прости меня»

Лазарев назвал Билана странным
Лазарев назвал Билана странным

Сегодня, 24 декабря, российский певец Дима Билан празднует день рождение, он отмечает свое 33-летие. Желающих его поздравить оказалось настолько много, что до

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости