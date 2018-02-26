Дуэт Димы Билана и Сергея Лазарева претендует на премию «Муз-ТВ»

Российские певцы Дима Билан и Сергей Лазарев, спевшие дуэтом композицию «Прости меня», претендуют на премию «Муз-ТВ». Вручение награды состоится восьмого июня на стадионе «Олимпийском» в Москве.

Домбровский Сергей

Сергей Лазарев в рамках концертной программы собирается выступить сольно в этом году с песней «Так красиво». Дальнейшую участь звездного дуэта решат зрители. Дима Билан призывает поклонников поддержать их. Сергей Лазарев обратился к фанатам с вопросом о том, смогут ли они с товарищем получить престижную премию «Муз ТВ». Поклонники обещают поддержать своих кумиров. Помимо звездного дуэта на церемонию вручения придут российский исполнитель Егор Крид, который обещал привести с собой медиума.Выступит с концертом на премии «Муз ТВ» музыкальная группа SEREBRO, Григорий Лепс и прочие звезды шоу-бизнеса. Организаторы мероприятий намерены пригласить зарубежных вокалистов. Сейчас ведутся переговоры, но имена не называются. Ведущими на церемонии награждения станут пародист Максим Галкин и Лера Кудрявцева. Юморист хотел сотрудничать с Ксенией Собчак, которая присутствовала на вручении премии «Муз ТВ» в прошлом году, так как желает общаться с претендентом на пост главы России.