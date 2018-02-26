Ани Лорак рассказала, почему в своих клипах сидит в ванной

Популярная певица Ани Лорак перед премьерой шоу Дива в Москве объяснила СМИ, почему в ее клипах часто используется ванная комната. Поклонники исполнительницы знают, что Ани часто появляется в ванной в своих видеоработах.

Артистка рассказала, что считает ванную комнату наиболее интимным местом в доме, ведь именно там каждый человек остается наедине с самым собою. Певица считает это очень трогательным.Сначала было видео «Удержи мое сердце», потом клип с Эмином Агаларовым. Режиссер Алан Бадоев решил показать двух людей в ванной, которые когда-то любили друг друга, а теперь вынуждены расстаться.Кстати, в последнем клипе на песню «Новый бывший» тоже есть сцены в ванной комнате. Режиссером видео выступил тот же Бадоев. Идея клипа заключалась в перевоплощении Лорак в сумасшедшую, которая разделена на 6 разных сущностей. По сюжету видеоработы безумная женщина просит помощи у врача и рассказывает свою историю.