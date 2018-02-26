Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Мнения

Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Возможна еще одна кибератака в день закрытия Олимпиады.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

От Редактора

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Станет ли Поднебесная «новой Северной Кореей»?

Сюжеты :

MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек» Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
| | Ани Лорак рассказала, почему в своих клипах сидит в ванной

Ани Лорак рассказала, почему в своих клипах сидит в ванной

Вчера, 22:13
Популярная певица Ани Лорак перед премьерой шоу Дива в Москве объяснила СМИ, почему в ее клипах часто используется ванная комната. Поклонники исполнительницы знают, что Ани часто появляется в ванной в своих видеоработах.

Ани Лорак рассказала, почему в своих клипах сидит в ванной

 

Артистка рассказала, что считает ванную комнату наиболее интимным местом в доме, ведь именно там каждый человек остается наедине с самым собою. Певица считает это очень трогательным.

Сначала было видео «Удержи мое сердце», потом клип с Эмином Агаларовым. Режиссер Алан Бадоев решил показать двух людей в ванной, которые когда-то любили друг друга, а теперь вынуждены расстаться.

Кстати, в последнем клипе на песню «Новый бывший» тоже есть сцены в ванной комнате. Режиссером видео выступил тот же Бадоев. Идея клипа заключалась в перевоплощении Лорак в сумасшедшую, которая разделена на 6 разных сущностей. По сюжету видеоработы безумная женщина просит помощи у врача и рассказывает свою историю.
Новости по теме
Ани Лорак представила новый клип на песню «Удержи мое сердце»
Ани Лорак представила новый клип на песню «Удержи мое сердце»

Известная талантливая певица Ани Лорак представила свой клип на новую песню «Удержи мое сердце», режиссером которого стал Алан Бадоев.

Ани Лорак презентовала тизер нового откровенного клипа
Ани Лорак презентовала тизер нового откровенного клипа

Популярная украинская исполнительница Ани Лорак презентовала в своем микроблоге Instagram тизер нового откровенного клипа на композицию «Удержи мое сердце». В

Певицу Ани Лорак обвинили в пиаре за счёт украинской трагедии
Певицу Ани Лорак обвинили в пиаре за счёт украинской трагедии

Недавно украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), выпустила свой новый клип на песню «Мальвы». Ее видео-работа стала поводом для скандалов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости