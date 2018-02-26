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| | Дочь Волочковой провела аналогию между гоготом гусей и пением Ольги Бузовой

Дочь Волочковой провела аналогию между гоготом гусей и пением Ольги Бузовой

Вчера, 21:50
В stories социальной сети Instagram балерина Анастасия Волочкова выложила видео, на котором ее дочь Ариадна заявляет, что гуси в вольере поют также, как Ольга Бузова во время исполнения композиции «Мало половин».

Дочь Волочковой провела аналогию между гоготом гусей и пением Ольги Бузовой

 

Девочка в ролике напевает отрывок из хита начинающей солистки. Многие пользователи согласились с Ариадной. Бузову часто критикую за отвратительный голос и отсутствие слуха, но это не мешает ее песням занимать первые места в хит-парадах. По мнению некоторых юзеров, нужно прекратить постоянные разговоры о звезде шоу «Дом-2». В Сети создали пародию на композицию Бузовой о половинах, ее назвали «Мало извилин».

Фронтмен музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров в Telegram-канале посвятил Бузовой пост. По словам лидера творческого коллектива из Петербурга, композиция «Мало половин» напоминает ему внешнюю политику России. Бузова намерена жестко бороться с критикой. Ранее ведущая обещала подать заявление в полицию на «недомужчину» из Comedy Club. Начинающая вокалистка не назвала имени своего обидчика, но собирается привлечь его к ответственности за неприятные слова.
Домбровский Сергей
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