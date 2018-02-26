Евгения Феофилактова показала свои шашлыки

Евгения Феофилактова частенько делиться с фолловерами подробностями личной жизни. Подписчики Феофилактовой в курсе, что она ест шашлык почти каждые выходные. Зато Евгения никогда не показывает человека, который занимается приготовлением блюда.

Участница скандального телепроекта «Дом-2», сейчас живет в роскошном доме с неизвестным и, судя по всему, очень богатым мужчиной. Звезда рассказывает о том, как устала от тусовок и теперь наслаждается покоем.Но многие фолловеры не верят словам Жени, ведь она обожает повышенное внимание к своей персоне и мечтает о сцене. Поклонники предполагают, что ревнивый возлюбленный просто не разрешает ей выходить из дома.Также звезда долгоиграющей телепроекта неожиданно отдала маленького сына в детский сад, хотя раньше у мальчика была няня. Подписчики считают, что новый мужчина заставил ее так поступить.