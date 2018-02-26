Николь Кузнецова «чувствует» скорое окончание отношений Гуфа и Кети Топурии

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова почувствовала с помощью своих способностей скорый разрыв в отношениях между артистами Гуф и Кети Топурия. Причиной будет расхождение интересов, так как у пары нет ничего общего.

Дарья Дмитриева

Кети и Алексей долго не рассказывали о своих отношениях, но совсем недавно Долматов выставил их общую фотографию в своём аккаунте Instagram. Хотя поклонники уже давно подозревали, что у рэпера и певицы роман. На данный момент, сообщается, что влюблённые живут совместно в загородном доме столицы у Гуфа.Николь Кузнецова считает, что солистка группы «А-студио» и рэп-исполнитель встречаются только для пиара, счастливого романа быть у них не может. А вот дружба вполне реальна. Чтобы обрести вторых половинок и создать семьи, Топурии и Гуфу не дают воспоминания об их прежних отношениях. Экстрасенс уверена, что мысленно отпустив бывших, их сердца будут готовы к новым счастливым отношениям.