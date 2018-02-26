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| | Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина претендует на сердце Егора Крида

Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина претендует на сердце Егора Крида

Вчера, 20:58
Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина «засветилась» в новом сезоне шоу «Холостяк». На этот раз девушки будут бороться за сердце популярного исполнителя Егора Крида.

Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина претендует на сердце Егора Крида

 

В аккаунте проекта «Холостяк» в соцсетях появился новый проморолик шестого сезона. В видео заметили и жительницу Екатеринбурга, которая ранее принимала участие в шоу с Ильей Глинниковым, но покинула проект по собственному желанию. В клипе Дарья Клюкина говорит фразу о том, что проект является для его участников частью жизни. На этот раз модель поборется за сердце известного певца Егора Крида. Стоит отметить, что в Сети давно появились слухи об участии Дарьи в проекте, одной из ее соперниц станет соотечественница «Мисс Екатеринбург 2014» София Никитчук.

В Сети появился весь список участниц нового сезона, но на телеканале пока не подтверждают информацию. Премьерный выпуск шестого сезона «Холостяка» выйдет на экраны 11 марта.
Виктория Озерова
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