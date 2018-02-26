Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина претендует на сердце Егора Крида

В аккаунте проекта «Холостяк» в соцсетях появился новый проморолик шестого сезона. В видео заметили и жительницу Екатеринбурга, которая ранее принимала участие в шоу с Ильей Глинниковым, но покинула проект по собственному желанию. В клипе Дарья Клюкина говорит фразу о том, что проект является для его участников частью жизни. На этот раз модель поборется за сердце известного певца Егора Крида. Стоит отметить, что в Сети давно появились слухи об участии Дарьи в проекте, одной из ее соперниц станет соотечественница «Мисс Екатеринбург 2014» София Никитчук.
В Сети появился весь список участниц нового сезона, но на телеканале пока не подтверждают информацию. Премьерный выпуск шестого сезона «Холостяка» выйдет на экраны 11 марта.