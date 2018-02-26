Юлия Савичева поделилась трогательным детским снимком

Юлия Савичева рассказала поклонникам в своем Instagram-аккаунте, что ее дочь с каждым днем стает все больше похожей на ее мужа Александра Аршинова. От звездной мамы Анна унаследовала только цвет волос. Запись певица сопроводила собственным детским фото.

Юлия Савичева порадовала поклонников новым снимком со своего детства. На фотографии исполнительница запечатлена вместе с родителями и огромным псом. В публикации певица рассказала о своей дочери Анне. По словам Савичевой, ее ребенок с каждым днем становится все больше похожим на супруга. Черты лица, жесты и улыбку маленькая Анна переняла от Александра Аршинова, и только рыжим цветом волос обязана матери. Юлия Савичева отметила, что все родители хотят, чтобы дети были похожи на них.

Виктория Озерова

За час публикацию оценили более двух тысяч пользователей. Подписчики отметили, что сама певица похожа на свою маму. Некоторые заметили схожесть между отцом Савичевой и ее супругом.