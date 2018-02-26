Дженнифер Лоуренс преодолела страх и обнажилась перед камерой

Дженнифер Лоуренс преодолела страх сниматься без одежды во время участия в фильме "Красный воробей". В кинокартине ей пришлось исполнить роль шпионки-искусительницы. Об этом пишет здание The Wrap.

Поначалу Лоуренс не хотела принимать участия в съемках фильма с обилием сексуальных сцен. Известно, что актриса сильно переживала утечку своих приватных интимных снимков в Интернет, когда хакеры взломали ее телефон. Но потом Дженнифер приняла решении сниматься в фильме. Девушка рассказала, что поняла разницу между творческим процессом и похищением личных снимков. Во время работы над откровенными сценами Дженнифер расслабилась и чувствовала себя уверенно.Лоуренс поделилась с поклонниками, что ни капли не сожалеет, о том, что не закончила школу. Актриса считает главным в жизни карьеру.В России «Красный воробей» выйдет в мае 2018 года, на пару месяцев позже чем в США.