Кристина Асмус рассказала о своих слабостях к холодам

Кристина Асмус в личном микроблоге в Instagram пожаловалась на мороз и снег. Артистка призналась, что не любит такую погоду, потому что она очень «мерзлявая».

Виктория Озерова

Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, что любит лето и жару. Актриса призналась, что погода в Москве сейчас ей совсем не нравится, несмотря на то что «красиво». Артистка назвала себя очень «мерзлявой» и поведала поклонникам о том, что спасается от холодов при помощи пледов и теплых носков. Асмус призналась, что любит в морозные дни принимать горячую ванну и пить чай, а также посещать баню или сауну. Актриса поинтересовалась у подписчиков, какую они любят погоду и как переносят холода. Запись артистка сопроводила фото в теплом свитере.Многие пользователи поддержали Асмус, отметив, что тоже легче переносят жару, чем холод, и также спасаются от мороза в горячей ванной. Публикацию за час оценили более 20 тысяч человек.