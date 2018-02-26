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| | Актера Андрея Мартынова отправили в клинику с серией переломов

Актера Андрея Мартынова отправили в клинику с серией переломов

Вчера, 19:04
72-летний актер Андрей Мартынов, известный публике по участию в съемках фильма «А зори здесь тихие», оступился возле своего дома, упал и получил многочисленные переломы предплечья. Знаменитость отправили в клинику, где он проведет несколько суток.

Актера Андрея Мартынова отправили в клинику с серией переломов

 

В пенсионном возрасте раны заживают на порядок дольше, нежели у молодых. Такой же постулат касается срастания костей вдвойне. Дома за Андреем Мартыновым ухаживать некому. Его сын находится за рубежом вместе со своей семьей. Актер живет один, со своей супругой он расстался из-за ссоры поводу места жительства. Врачи называют переломы предплечья у Мартынова сложными. Необходимо много времени, чтобы полностью восстановиться. Актер обвиняет в случившемся коммунальные службы, которые не справляются со своими обязанностями.

В городе, где проживает Мартынов, во время выпадения осадков наблюдаются сугробы высотой до метра и выше. Звезда картины «А зори здесь тихие» задумывается над необходимостью подать заявление в суд на коммунальные организации, ответственные за очистку улиц от снега. Несмотря на солидный возраст, Мартынов выступил на фестивале «Амурская осень» в качестве члена жюри. Присутствующие запомнили этого человека и массово хотели получить автограф.
Домбровский Сергей
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