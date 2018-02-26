Александр Семчев рассказал о внебрачном сыне

Как стало известно у Александра три сына, но о существовании третьего долгое время никто не знал.

Александр рассказал, что все время знал о существовании сына. Парня зовут Павел Моженов. Актер всегда помогал деньгами сыну и его матери Татьяне, но никогда не жил с ними. Когда Семчев узнал, о беременности Татьяны, мужчина почувствовал, что еще не готов стать отцом и женщина уехала к родителям.Актер был женат дважды – от первого брака у него есть сын Кирилл, от второго – Федя. Сейчас ему почти 13 лет.Артист поделился с поклонниками, что испытывает вину перед старшими сыновыми, ведь только теперь с младшим сыном, он по-настоящему ощутил, как сильно любит его. Александр с удовольствием проводит с мальчиком все свободное время, и даже забирает его из школы. С мамой Феди актер сохранил хорошие отношения, ведь бывшие супруги договорились не травмировать ребенка.