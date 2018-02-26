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| | Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак

Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак

Вчера, 18:55
Телеведущий Максим Галкин готов разделить сцену со скандальным кандидатом в президенты только при одном условии. Напомним, что два места ведущих ещё свободны.

Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак

 

8 июня в России состоится вручение главной музыкальной премии страны от «Муз-ТВ». По традиции премию будут вести четыре ведущих, два из которых уже известны. Первой парой стали юморист Максим Галкин и телеведущая Лера Кудрявцева. Два последних имени станут известны позднее. К паре теперь может присоединиться ещё и Ксения Собчак, если «выполнит» одно условие.

Как заявил Галкин во время недавнего пресс-завтрака: «Если Ксения Собчак победит на выборах в президенты, то я хотел бы провести с ней премию «Муз-ТВ 2018». Напомним, что Галкин одним из первых опубликовал ролик, высмеивающий самовыдвижение Собчак в кандидаты в президенты России. Такое заявление юмориста удивило многих. Также шокировал всех и гендиректор телеканала «Муз-ТВ», заявив, что в этом году вместо более чем 40 номеров будет показано 17.
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