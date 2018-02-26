Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни

Российская телевизионная ведущая Ксения Бородина после того, как дважды стала матерью, ведет «спартанский» образ жизни. Знаменитость реже ходит в спортивный зал, но жестко ограничивает себя в питании.

В социальной сети Instagram Ксения Бородина опубликовала новые фотографии. На одном из снимков дама запечатлена в тренажерном зале с гантелями в руках. Ксения Бородина желает прокачать бицепсы и дельтовидные мышцы. На другой фотографии ведущая показала, чем она обычно питается по утрам. На снимке поклонники заметили пять вареных куриных яиц и брокколи. В погоней за красивой фигурой Бородина не страшится «спартанского» образа жизни.

Домбровский Сергей

Пользователи рекомендуют звезде сменить режим, в противном случае она может переутомиться и ей не хватит энергии, чтобы преодолевать нагрузки. По словам поклонников, Бородина выглядит великолепно и ей не нужно утруждать себя физическими упражнениями или изнурять организм низкокалорийными диетами.