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| | Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова назвала плюсы и минусы партнерских родов

Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова назвала плюсы и минусы партнерских родов

Вчера, 18:45
Анастасия Лисова, которая стала мамой в первый раз, выразила свое мнение касательно партнерских родов. Известно, что на родах присутствовал ее супруг. Лисова считает, что поддержка мужа очень помогла ей.

Звезда «Дом-2» Анастасия Лисова назвала плюсы и минусы партнерских родов

 

Участница скандального телешоу «Дом-2» признается, что супруг частенько выходил в коридор и был с ней не все время. Видимо, мужчине нужно было просто собраться с духом. Именно потому Анастасия убеждена в том, что на супруга в этом деликатном вопросе ни в коем случае нельзя давить.

Если будущий отец действительно хочет увидеть своими глазами весь процесс деторождения, то его можно брать с собой на роды. Если же мужчина боится и переживает, то заставлять его не стоит. Испуганный будущий папа вряд ли поможет в такой ситуации. Настя считает, что это может испортить отношения супругов в дальнейшем.
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