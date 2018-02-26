Мария Шукшина почтила память своего партнера Владислава Галкина

26 февраля российская телевизионная ведущая Мария Шукшина почтила память своего партнера по съемкам в сериале «Приключения мага» Владислава Галкина. Актер умер в 2010 году, с тех пор прошло восемь лет, а товарищи не могут забыть той боли, которую они испытали после гибели этого человека.

Домбровский Сергей

Мария Шукшина добавила в Instagram видео, на котором ее друг Алексей Серебряков произносит слова из 121 сонета Вильяма Шекспира. Ролик является отрывком из финальной части авторского фильма Виталия Максимова. По словам Марии Шукшиной, этой записи столько же лет, сколько нет Владимира Галкина. Съемку вели на Троекуровском кладбище. Мария Шукшина считает Владимира Галкина своим другом и любимым партнером.Ведущая не может забыть совместную работу с талантливым актером. По мнению Шукшиной, Галкина оболгали и критика в его адрес неуместна. В программе «Человек и закон» отец актера Борис Галкин высказал предположение о том, что его сына убили, желая получить 136 тысяч долларов США, которые он получил за проданную после развода с женой квартиру.