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| | Шизофрения в СМИ: О чем на самом деле говорит Якубович?

Шизофрения в СМИ: О чем на самом деле говорит Якубович?

Вчера, 18:25
СМИ снова поймали на вырывании слов Леонида Якубовича из контекста. На этот раз ведущий якобы назвал участие в собственном шоу «шизофренией», хотя на самом деле артист говорил о настоящей цели участия в популярной программе.

Шизофрения в СМИ: О чем на самом деле говорит Якубович?

 

Недавно СМИ сообщили, что Леонид Якубович раскритиковал участников шоу «Поле чудес» за глупость и назвал их «шизофрениками». На самом же деле эти слова были вырваны из контекста. В полной версии эфира «Сегодня вечером» известный телеведущий высказался на счет истинных целей гостей студии «Поле чудес». Он считает, что слово «играть» для шоу неприемлемо, о чем и предупреждает каждый раз участников. Ведущий отметил, что если посмотреть на программу с другой стороны, то получится шоу «шизофреников», а так всем понятно, что на самом деле люди приезжают для того, чтобы «засветиться в телике» и передать привет близким со всех экранов страны.

Напомним, что Леонид Якубович стал ведущим «Поле чудес» в 1991.
Виктория Озерова
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