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| | Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона

Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона

Вчера, 18:08
В Сети в последнее время весьма активно обсуждают очередной роман Анастасии Волочковой. Скандальная балерина лишь недавно стала звездой секс-скандала, но уже сейчас пытается «отбелить» свою репутацию трепетными романтическими отношениями, которые она не стесняется выставлять на показ. Публика, однако, крайне удивилась, узнав, что выбранный Волочковой мужчина оказался лишь скромным сотрудником спа-салона.

Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона

 

Журналисты установили, что работает мужчина системным администратором в спа-салоне и, хоть и пытается это всячески скрыть, но у него это особо не получается, если в дело вмешиваются журналисты. В доме звезды он чинил компьютер и так сильно запал в душу хозяйке, что между ними разгорелся роман.

Ежемесячное жалование Михаила Логинова составляет 60 тысяч рублей. Ему 40 лет, у него за спиной два неудачных брака и обучающийся в США взрослый сын. Отношения между звездой и Логиновым закрутились около трех месяцев тому назад. До этого о нем не слышал никто, но сейчас он стал крайне интересен общественности и журналистам.

Балерина признается, что «растворилась» в новых отношениях и уже открыто говорит о взаимной любви, вспыхнувшей внезапно и разгоревшейся с неимоверной силой. Она не стесняется появляться перед своим избранником без макияжа, утверждая, что он видел ее разной.
Николай Офицеров
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