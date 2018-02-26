Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона

Журналисты установили, что работает мужчина системным администратором в спа-салоне и, хоть и пытается это всячески скрыть, но у него это особо не получается, если в дело вмешиваются журналисты. В доме звезды он чинил компьютер и так сильно запал в душу хозяйке, что между ними разгорелся роман.
Ежемесячное жалование Михаила Логинова составляет 60 тысяч рублей. Ему 40 лет, у него за спиной два неудачных брака и обучающийся в США взрослый сын. Отношения между звездой и Логиновым закрутились около трех месяцев тому назад. До этого о нем не слышал никто, но сейчас он стал крайне интересен общественности и журналистам.
Балерина признается, что «растворилась» в новых отношениях и уже открыто говорит о взаимной любви, вспыхнувшей внезапно и разгоревшейся с неимоверной силой. Она не стесняется появляться перед своим избранником без макияжа, утверждая, что он видел ее разной.