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| | Здоровье Бузовой под угрозой из-за отсутствия интимной жизни

Здоровье Бузовой под угрозой из-за отсутствия интимной жизни

Сегодня, 04:30
Как сообщают СМИ, отсутствие интимных отношений пагубно сказывается на здоровье Ольги Бузовой. Телезвезда участвовала в фотосесии и внезапно почувствовала сильную боль в животе.

Здоровье Бузовой под угрозой из-за отсутствия интимной жизни

 

Известно, что в этот день Ольга должна была выступать на концерте, который был посвящен Дню святого Валентина. От невыносимой боли Бузова едва не упала в обморок. К счастью, коллеги певицы пришли к ней на помощь и дали ей лекарства.

Известная телеведущая и просто красивая женщина призналась, что у нее уже около года нет мужчины. Звезда не постеснялась рассказать, что последний секс был у нее в октябре 2016 года. Несмотря на поездку в Таиланд в компании известного холостяка Тимура Батрутдинова, Ольга отрицает отношения с резидентом Comedy Club.

Но известно, что звезда начала демонстрировать презенты от неизвестного воздыхателя. Поклонник завалил квартиру Ольги розами, подарил кольцо с изумрудом и золотые часы. Имя таинственного незнакомца Бузова не называет. Но судя по соблазнительным и достаточно откровенным нарядам звезда намерена подыскать себе спутника жизни.
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