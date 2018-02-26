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| | «Опять косяк!»: Анастасия Волочкова перестаралась с фотошопом своей груди

«Опять косяк!»: Анастасия Волочкова перестаралась с фотошопом своей груди

Сегодня, 17:03
Популярная отечественная балерина и светская львица Анастасия Волочкова разместила в Instagram якобы внезапное фото. Однако перед публикацией знаменитость неумело обработала снимок в фоторедакторе и заметно увеличила себе грудь.

«Опять косяк!»: Анастасия Волочкова перестаралась с фотошопом своей груди

 

Анастасия Волочкова в Сети разместила очередной снимок со своим новым фаворитом Михаилом. «Только хотела записать вам видео..., а тут внезапно некто меня настиг и отвлек на селфи. Я добрая и не отказала. Он очень добрый, позитивный, страстный и просто хороший. Этот человек всегда появляется неожиданно, как Фигаро», - заявила Волочкова. Однако поклонники отметили фотошоп и стали высмеивать балерину за неудачную попытку увеличить себе грудь.

«Опять косяк!»: Анастасия Волочкова перестаралась с фотошопом своей груди

 

«Видимо, она пользуется самым плохим фотошопом», «С фотошопом перестарались совсем», «Фотошоп сделал фигуру буквой "зю"», «Что ни пост-то косяк! Как это по-Волочковски!», «Рука у мужика слишком потолстела возле "пресса" Волочковой», - высмеяли Волочкову пользователи Сети.
Светлана Славянская
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