Бузова ответила на оскорбления «захлебнувшихся ненавистью» мужчин

У Ольги Бузовой закончилось терпение, она больше не намерена молчать на оскорбления и хамство. Исполнительница ответила всем хейтерам в личном микроблоге в Instagram.

Виктория Озерова

После скандала с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом в аккаунте Ольги Бузовой появилась новая запись. Публикацию певица посвятила всем своим хейтерам. Ведущая отметила, что каждый день сталкивается с необоснованным хамством, и больше не намерена это терпеть. Особенно огорчает исполнительницу то, что после оскорбления со стороны одного, другие мужчины буквально обрушились на нее с критикой. Такое поведение Бузова считает недостойным и связывает его с тем, что у нее «нет защитника». Ведущая провозгласила, что сама готова за себя постоять и теперь будет давать отпор каждому оскорблению со стороны «захлебнувшихся ненавистью мужчин».Поклонники поддержали Ольгу Бузову, но не обошлось и без критики – обвинений в зависти и неумении петь.