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| | Бузова ответила на оскорбления «захлебнувшихся ненавистью» мужчин

Бузова ответила на оскорбления «захлебнувшихся ненавистью» мужчин

Сегодня, 17:04
У Ольги Бузовой закончилось терпение, она больше не намерена молчать на оскорбления и хамство. Исполнительница ответила всем хейтерам в личном микроблоге в Instagram.

Бузова ответила на оскорбления «захлебнувшихся ненавистью» мужчин

 

После скандала с резидентом Comedy Club Андреем Скороходом в аккаунте Ольги Бузовой появилась новая запись. Публикацию певица посвятила всем своим хейтерам. Ведущая отметила, что каждый день сталкивается с необоснованным хамством, и больше не намерена это терпеть. Особенно огорчает исполнительницу то, что после оскорбления со стороны одного, другие мужчины буквально обрушились на нее с критикой. Такое поведение Бузова считает недостойным и связывает его с тем, что у нее «нет защитника». Ведущая провозгласила, что сама готова за себя постоять и теперь будет давать отпор каждому оскорблению со стороны «захлебнувшихся ненавистью мужчин».

Поклонники поддержали Ольгу Бузову, но не обошлось и без критики – обвинений в зависти и неумении петь.
Виктория Озерова
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