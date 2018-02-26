Кендалл Дженнер удивила фанатов откровенной фотосессией

Американская модель, участница популярного телевизионного шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер удивила фанатов откровенной фотоссесией. Манекенщица опубликовала в Instagram новые фото, на которых запечатлена полностью обнаженной.

Черно-белые снимки привлекли внимание пользователей. Кендалл Дженнер не единожды показывала фанатам откровенные фотографии, но на этот раз подписчики удивились, поскольку обратили внимание на слишком длинные пальцы на ногах модели. Сейчас популярно наклеивать на ногти различные фигурки. Кендалл Дженнер следует новым веяниям, стараясь не отставать от времени. Один из подписчиков отметил, что девушки из приличных семей просто не имеют права сидеть на грязных ступеньках голыми, нужно хотя бы коврик подстилать.

Домбровский Сергей

Снимки сделаны фотографом Сашей Самсоновой. Публикации Кендалл Дженнер собрали более 7 млн отметок «Нравится» за короткий срок. Большинство юзеров сходятся во мнении о том, что актриса имеет прекрасную фигуру.