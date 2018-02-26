Ляйсан Утяшева случайно показала лицо подросшей дочки

Известная спортсменка Ляйсан Утяшева вместе со своим супругом резидентом Comedy Club Павлом Волей уже давно решили для себя, что не хотят показывать лица своих детей поклонникам. Тем не менее, в недавнем ролике, размещенном заботливой мамой на просторах Сети, можно увидеть личико ее подросшей двухлетней дочки Софии.

Николай Офицеров

Совсем недавно Утяшева отдохнула на одном из райских курортов вместе с детьми и любимым супругом. Стоит отметить, что пара вместе уже более шести лет. В 2013 году спортсменка родила Воле первого их совместного ребенка сына Роберта, а спустя еще два года на свет появилась и дочь София. Звездные родители, по всей видимости, люди суеверные и от общественности лица малышей скрывают. Если и фото с ними публикуются, то лиц детей на них не видно.На днях гимнастка, однако, или решила перестать скрывать лицо наследницы, или сделала это случайно. Поклонники склоняются именно ко второму варианту.Ляйсан разместила видео на просторах социальных сетей. На нем София запечатлена в розовой юбке-пачке и тренируется с лентой. Публикацию жена Павла Воли подписала лаконичным «гимнастика». Утяшева признавалась, что ее цель привить детям любовь к спорту, потому ежедневно она вместе с ними занимается зарядкой, но все же надеется, что малыши выберут не травмоопасную профессию.