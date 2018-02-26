Подруга высмеяла Дану Борисову за непристойности

Недавно в Сети появилась новость о том, что Дана Борисова оказывает интимные услуги за деньги. Сама же ведущая отрицает сведения, но ее знакомая «дива из Рублевки» Алена Кравец считает обвинения правдоподобными и утверждает, что обладает доказательствами подобного поведения артистки.

Виктория Озерова

Алена Кравец в личном микроблоге высмеяла Дану Борисову за недостойное поведение. «Дива из Рублевки» написала, что якобы обладает доказательствами того, что ведущая предоставляет интимные услуги за деньги. Эту информацию «подруга» не хотела публиковать, чтобы не разрушать жизнь Борисовой, но она сама попала в яму, которую рыла для другой. Ранее телеведущая обвинила в подобном саму Алену Кравец.Напомним, что недавно в Сети появилась переписка якобы Даны Борисовой с лицом кавказкой национальности, в которой ведущая в непристойных выражениях предлагала мужчине секс за четыре тысячи долларов. Сама артистка отвергла подобные обвинения.