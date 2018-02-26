Нелли Ермолаева рассказала о погоде в Майами

Нелли Ермолаева сейчас находится в Майами, куда отправилась еще до родов. Ведущая сообщает о событиях из жизни на солнечном побережье в личном микроблоге в Instagram. На этот раз модель рассказала о погоде в Майами.

Виктория Озерова

Нелли Ермолаева и после рождения сына продолжает активно вести личный микроблог. Менее часа назад ведущая рассказала, что на побережье очень мягкий и солнечный климат, поэтому там можно отдыхать круглый год. Также модель сообщила, что океан в Майами отличается необычным цветом и чистотой, а вода остается всегда теплой, благодаря теплому течению Атлантики. Менее чем за час публикацию оценили около девяти тысяч пользователей. Многие отметили, что после описания Ермолаевой им захотелось переехать в Майами.Не обошлось и без критиков: некоторые комментаторы написали, что о климате в Майами любой может узнать при помощи интернета, а погоду там никак нельзя назвать «мягкой» из-за жары и высокой влажности.