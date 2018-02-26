Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | Нелли Ермолаева рассказала о погоде в Майами

Нелли Ермолаева рассказала о погоде в Майами

Сегодня, 16:25
Нелли Ермолаева сейчас находится в Майами, куда отправилась еще до родов. Ведущая сообщает о событиях из жизни на солнечном побережье в личном микроблоге в Instagram. На этот раз модель рассказала о погоде в Майами.

Нелли Ермолаева рассказала о погоде в Майами

 

Нелли Ермолаева и после рождения сына продолжает активно вести личный микроблог. Менее часа назад ведущая рассказала, что на побережье очень мягкий и солнечный климат, поэтому там можно отдыхать круглый год. Также модель сообщила, что океан в Майами отличается необычным цветом и чистотой, а вода остается всегда теплой, благодаря теплому течению Атлантики. Менее чем за час публикацию оценили около девяти тысяч пользователей. Многие отметили, что после описания Ермолаевой им захотелось переехать в Майами.

Не обошлось и без критиков: некоторые комментаторы написали, что о климате в Майами любой может узнать при помощи интернета, а погоду там никак нельзя назвать «мягкой» из-за жары и высокой влажности.
Виктория Озерова
Новости по теме
Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения
Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения

Российская телеведущая и дизайнер одежды Нелли Ермолаева опубликовала откровенные фото после родов. С подписчиками своего Instagram звезда поделилась секретом

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов
Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов

Бывшая героиня телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева поделилась с поклонниками, с какими сложностями столкнулась их семья после рождения сына Мирона и как

Беременная Нелли Ермолаева философствует о смысле бытия в Майами
Беременная Нелли Ермолаева философствует о смысле бытия в Майами

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаева рассказала, как сможет человек существовать в гармонии с окружающим его миром. Философскими мыслями она

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости