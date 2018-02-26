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| | Леру Кудрявцеву подозревают в беременности

Леру Кудрявцеву подозревают в беременности

Сегодня, 16:20
Поклонники считают странной смену имиджа телевизионной ведущей Леры Кудрявцевой. По мнению некоторых фанатов, актриса скрывает от них тайну, желая оставить зрителей в неведении.

Леру Кудрявцеву подозревают в беременности

 

Лера Кудрявцева всегда предпочитала облегающую одежду. Теперь ведущая выбирает свободный наряд, не стесняющий движения. Кудрявцева регулярно выкладывает новые фотографии в Instagram. На снимках звезда запечатлена во время участия в различных передачах. В последнее время дама резко изменила имидж, это насторожило поклонников. Фанаты полагают, что Лера Кудрявцева ждет ребенка и скрывает свою беременность от публики.

По словам подписчиков, живот актрисы заметно округлился, хотя она и не показывает его, стараясь спрятать за свободной одеждой. Не все юзеры поддерживают такую точку зрения. Некоторые подписчики полагают, что изменить внешний вид можно под веянием моды или в том случае, если однообразный образ просто надоел. Определенная часть пользователей верит в беременность Леры Кудрявцевой.
Домбровский Сергей
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