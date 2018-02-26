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«Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом

Сегодня, 16:05
Актер и режиссер Кевин Смит, известный благодаря созданию образов Джея и Молчаливого Боба, попал в больницу с сердечным приступом. Артист остался жив благодаря тому, что отменил выступление и направился в медицинское учреждение. Об этом он рассказал в личном микроблоге.

«Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом

 

Кевин Смит в личном Twitter-аккаунте сообщил поклонникам тревожную новость. В понедельник он был госпитализирован с сердечным приступом. После первого выступления вечером актер почувствовал недомогание и решил отменить второй выход и направится в больницу. Медики диагностировали полную блокаду левой коронарной артерии и сообщили, что если бы 47-летний артист не обратился к врачам, то мог бы умереть прямо во время второго выступления.

Кевин Смит не написал, на каком конкретно шоу он выступал, но американские СМИ полагают, что речь идет о записи телепрограммы «Комикснутые парни». Телешоу снимает канал AMC в Нью-Джерси.
Виктория Озерова
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