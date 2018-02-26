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| | Ольга Бузова похвасталась очередным шикарным подарком от поклонника

Ольга Бузова похвасталась очередным шикарным подарком от поклонника

Сегодня, 15:25
Не так давно Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками шикарным кольцом с бриллиантами, преподнесенным одним из состоятельных поклонников. Теперь исполнительница продемонстрировала еще один дорогой презент – золотые часы.

Ольга Бузова похвасталась очередным шикарным подарком от поклонника

 

Поклонники предполагают, что у Ольги Бузовой появился состоятельный почитатель. Певица уже дважды выставляла на всеобщее обозрение дорогие подарки от некоего фаната. Ранее ведущая сообщила, что поклонник преподнес ей кольцо с бриллиантами, а недавно рассказала о новом шикарном подарке. Снимок презента певица разместила в разделе «Stories» своего Instagram-аккаунта, подписав коротким «Спасибо». Проанализировав фото, поклонники пришли к выводу, что подарок – продукт популярного бренда Швейцарии, занимающегося выпуском люксовых часов.

Ольга Бузова похвасталась очередным шикарным подарком от поклонника

 

Ольга Бузова предпочитает не раскрывать личность таинственного поклонника и не рассказывать о характере их отношений.
Виктория Озерова
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