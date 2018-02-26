«Любое ничтожество очень обидчиво»: Лена Миро оскорбила Ольгу Бузову

Популярный российский блогер Лена Миро встала на сторону резидента Comedy Club, выступающим под псевдонимом Глебати, и также принялась оскорблять Ольгу Бузову и её поклонников.

Светлана Славянская

Лена Миро в сети LiveJournal высмеяла попытки Ольги Бузовой заступиться за своих поклонников, которых на прошлой неделе оскорбил резидент Comedy Club Глебати, назвав «собаками». По словам Миро, «фанатеть» от Бузовой могут только школьники и домохозяйки, которые по вечерам смотрят «Дом-2».«Любое ничтожество очень обидчиво. Чем меньше содержания в человеке, тем больше обид. В какой-то мере это относится и к Бузовой, которая очень обиделась, что её фанаты - безмозглые курицы», - заявила в своей статье Лена Миро. Сама Бузова пока никак не прокомментировала высказывания скандального блогера.