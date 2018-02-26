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| | «Перекроила всё лицо, остановись»: Поклонники не узнают Ольгу Бузову

«Перекроила всё лицо, остановись»: Поклонники не узнают Ольгу Бузову

Сегодня, 16:15
Как известно, Ольга Бузова постоянно балует своих поклонников свежими снимками, которые она публикует в Instagram. Последняя, из размещенных звездой фотографий, встревожила поклонников. Они обратили внимание на то, что Бузова выглядит сильно уставшей, и даже постаревшей. Подписчики высказали свои впечатления о внешнем виде исполнительницы. Они считают, что помимо признаков усталости на лице, свою роль играет еще и не самый удачный макияж, который сделали звезде. Его сравнили с гримом, который накладывают в морге.

 

«Перекроила всё лицо, остановись»: Поклонники не узнают Ольгу Бузову

 

Редкие комплименты Бузова заслужила лишь шикарными волосами, да грамотно подведенными стрелками. Пользователи пожелали ей побольше отдыхать и прекратить заниматься трудоголизмом, ибо всех денег заработать невозможно. К тому же, они обсудили увлечение Бузовой пластическими операциями. Известно, что телеведущая и певица изменила форму носа, увеличила губы и откорректировала скулы, убрав припухлости. Таким образом, ее лицо стало выглядеть гораздо более утонченным и, по признанию поклонников, аристократичным. Но, если сравнить внешность Бузовой в те годы, когда она еще была участницей «Дома-2», и какой она стала теперь, то отличия слишком очевидны. И многочисленные изменения подтверждают даже маститые пластические хирурги.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что Ольга изменила прическу, хотя каре ей было более к лицу. Друзья Бузовой не признают, что она ложилась под нож хирурга - они утверждают, что такой внешний вид - результат сильного похудения. Кстати, некоторые «странности», происходящие с лицом Бузовой, пользователи замечают уже не первый месяц. Периодически звездный «фейс» выглядит то опухлым до одутловатости, то так, словно отдельные его черты съехали со своих мест. В итоге, хейтеры уже называют лицо Бузовой «внешностью сорокалетней женщины, любящей выпить».

Стоит отметить, что определенная заслуга похудения в образе Бузовой, безусловно есть - истязая себя на тренажерах в спортзале, уже после ухода с проекта «Дом-2» в качестве его участницы, Ольга быстро сбросила 7 килограммов. Правда, такое похудение негативно сказалось на объеме бюста, но Бузова, видимо, решила для себя, что эта часть тела пока останется естественной, и, если и несколько придавала ей объема, то лишь в программах редактирования фото.

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