«Огонь и тепло»: Волочкова рассказала о романтическом вечере с любимым

Анастасия Волочкова продолжает рассказывать обо всех важных событиях в своей жизни в личном микроблоге в Instagram. На этот раз балерина поделилась с поклонниками своими чувствами, отметив, что сейчас в ее сердце «тепло и огонь».

Виктория Озерова

Анастасия Волочкова провела воскресенье в загородном комплексе в компании своего мужчины. Об этом рассказала сама балерина в своем Instagram-аккаунте. Волочкова отметила, что сейчас в ее сердце поселились «огонь и тепло», прямо как в камине. Балерина находит эти чувства «волшебными», и она рада была провести романтический вечер со своим возлюбленным. Публикацию артистка сопроводила снимком с того самого дня. На фото Волочкова запечатлена в компании Михаила около камина.Менее чем за час публикацию оценили две тысячи пользователей. Поклонники пожелали паре счастья. Не обошлось и без критики: некоторым не понравился наряд спутника балерины, и они посоветовали ему сменить гардероб.