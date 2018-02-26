Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом СКР выясняет причины внезапной смерти школьницы в ресторане «Макдональдс» в Костроме «Почта России» пресекла пересылку пулемета «Калашникова» Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек» Робот Анна обслужит корпоративных клиентов Сбербанка Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью
| | «Огонь и тепло»: Волочкова рассказала о романтическом вечере с любимым

«Огонь и тепло»: Волочкова рассказала о романтическом вечере с любимым

Сегодня, 14:19
Анастасия Волочкова продолжает рассказывать обо всех важных событиях в своей жизни в личном микроблоге в Instagram. На этот раз балерина поделилась с поклонниками своими чувствами, отметив, что сейчас в ее сердце «тепло и огонь».

«Огонь и тепло»: Волочкова рассказала о романтическом вечере с любимым

 

Анастасия Волочкова провела воскресенье в загородном комплексе в компании своего мужчины. Об этом рассказала сама балерина в своем Instagram-аккаунте. Волочкова отметила, что сейчас в ее сердце поселились «огонь и тепло», прямо как в камине. Балерина находит эти чувства «волшебными», и она рада была провести романтический вечер со своим возлюбленным. Публикацию артистка сопроводила снимком с того самого дня. На фото Волочкова запечатлена в компании Михаила около камина.

Менее чем за час публикацию оценили две тысячи пользователей. Поклонники пожелали паре счастья. Не обошлось и без критики: некоторым не понравился наряд спутника балерины, и они посоветовали ему сменить гардероб.
Виктория Озерова
Новости по теме
Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки
Анастасия Волочкова показала эффективные упражнения для пресса и растяжки

Анастасия Волочкова продолжает удивлять поклонников в личном Instagram-аккаунте. На этот раз балерина показала отличную физическую форму, выполнив упражнения

Анастасия Волочкова навестила отца-инвалида
Анастасия Волочкова навестила отца-инвалида

Анастасия Волочкова навестила отца, который проживает в Санкт-Петербурге. Родитель балерины прикован к инвалидному креслу и не разговаривает вот уже 10 лет.

Анастасия Волочкова поделилась семейным снимком в Instagram
Анастасия Волочкова поделилась семейным снимком в Instagram

Недавно российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками семейным фото, которое она опубликовала в социальной сети Instagram.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости