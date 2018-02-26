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| | Бритни Спирс посетила церемонию вручения Beauty Awards 2018 в секси-платье

Бритни Спирс посетила церемонию вручения Beauty Awards 2018 в секси-платье

Вчера, 22:40
36-летняя американская поп-певица Бритни Спирс 25 февраля посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения награды Hollywood Beauty Awards 2018. Солистка является владелицей бренда парфюма Fantasy in Bloom, из-за которого ее и пригласили на мероприятие.

Бритни Спирс посетила церемонию вручения Beauty Awards 2018 в секси-платье

 

Бритни Спирс больше не пользуется такой популярностью, как прежде. Звезда старается компенсировать нехватку поклонников на концертах участием в других видах деятельности. Бритни Спирс вместе с организацией Elizabeth Arden занимается реализацией парфюмов, один из которых стал самым продаваемым в США. Речь идет о Curious, американцы с радостью покупают этот аромат. Бритни Спирс выбрала в сексуальное короткое платье для церемонии награждения Hollywood Beauty Awards 2018.

Фанаты отметили стройную фигуру исполнительницы. Вокалистка села на жесткую диету, не позволяет себе излишеств в питании, дабы выглядеть достойно в глазах поклонников. Бритни Спирс более года встречается с культуристом Сэмом Асгари. Любовник моложе певицы на 13 лет, но это не отталкивает мужчину. Некоторые подозревают бодибилдера в преследовании корыстных целей. Он якобы поддерживает отношения с певицей ради дорогих подарков. Ранее Бритни Спирс сделала избранника владельцем спортивного зала, где он тренирует начинающих атлетов.
Домбровский Сергей
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