Экс-участницу «Битвы экстрасенсов» поздравляют с беременностью

Поздравления с долгожданной беременность от поклонников принимает ведьма и бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина. Поводом для активного обсуждения на просторах социальных сетей стали опубликованные фотографии финалистки 15 сезона мистического проекта. На них якобы отчетливо видно, что она находится в интересном положении.

Николай Офицеров

Сняты фото и видео были в ходе прошедшего 21 февраля празднования дня рождения будущей мамы. Отсмотрев их, поклонники заявили, что Ларина точно находится в интересном положении, но по какой-то причине пока что это скрывает.Для проведения мероприятия Ларина решила выбрать лучший ресторан Санкт-Петербурга и надела элегантное платье, обтягивающее фигуру. Наряд должен был подчеркивать формы знаменитого экстрасенса, но вместо этого публика акцентировала свое внимание на округлившемся животике. В комментариях к ролику фанаты тут же начали писать, что невероятно рады за Ларину и поздравляют ее со скорым пополнением в семье.Ларина пока слухи никак не комментирует, хотя уже давно неоднозначно высказывалась относительно желания родить ребенка мужу Юлию Миткевичу-Далецкому, который также принимал с ней участие в «Битве экстрасенсов». Пара уже давно пыталась зачать малыша, но естественным образом беременность не наступала, потому поклонники начали говорить о применении процедуры ЭКО.