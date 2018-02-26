Экс-ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

Андреева на своей страничке в Instagram разместила видеоролик, в котором видно, как она катается на катере, а также делится впечатлениями от отдыха.
«Я ждала этого целый год! Солнце, море, удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна. Девиз острова no shoes, no news и действительно, зачем тебе эти «испанские сапожки», если можно наконец ходить по Земле, как герой Ричарда Гира в «Красотке», - пишет Андреева.
Поклонники Андреевой искренне порадовались за ведущую, отметив, что видеть ее «настоящую» на отдыхе очень приятно, ведь она «самый лучший путешественник и рассказчик». Некоторые пожелали, чтобы и на острове она не забывала об интересных репортажах, если будет, о чем рассказать.
Стоит напомнить, что Екатерину Андрееву больше увидеть в выпусках программы «Время», что транслируется на европейскую часть России, будет нельзя, ведь ее в кресле ведущей заменил заместитель гендиректора телеканала Кирилл Клейменов.