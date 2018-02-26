Экс-ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

После того, как в эфире «Первого канала» долгое время не появлялась телеведущая Екатерина Андреева у зрителей стал появляться закономерный вопрос о том, куда же делась их любимая ведущая вечерних новостей. Как оказалось, она уехала из России и на данный момент отправилась на Мальдивы, где проводит долгожданный отпуск.

Николай Офицеров

Андреева на своей страничке в Instagram разместила видеоролик, в котором видно, как она катается на катере, а также делится впечатлениями от отдыха.», - пишет Андреева.Поклонники Андреевой искренне порадовались за ведущую, отметив, что видеть ее «настоящую» на отдыхе очень приятно, ведь она «самый лучший путешественник и рассказчик». Некоторые пожелали, чтобы и на острове она не забывала об интересных репортажах, если будет, о чем рассказать.Стоит напомнить, что Екатерину Андрееву больше увидеть в выпусках программы «Время», что транслируется на европейскую часть России, будет нельзя, ведь ее в кресле ведущей заменил заместитель гендиректора телеканала Кирилл Клейменов.