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| | Экс-ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

Экс-ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

Сегодня, 13:34
После того, как в эфире «Первого канала» долгое время не появлялась телеведущая Екатерина Андреева у зрителей стал появляться закономерный вопрос о том, куда же делась их любимая ведущая вечерних новостей. Как оказалось, она уехала из России и на данный момент отправилась на Мальдивы, где проводит долгожданный отпуск.

Экс-ведущая Первого канала Екатерина Андреева уехала из России

 

Андреева на своей страничке в Instagram разместила видеоролик, в котором видно, как она катается на катере, а также делится впечатлениями от отдыха.

«Я ждала этого целый год! Солнце, море, удивительное чувство свободы, когда ты никому ничего не должна. Девиз острова no shoes, no news и действительно, зачем тебе эти «испанские сапожки», если можно наконец ходить по Земле, как герой Ричарда Гира в «Красотке», - пишет Андреева.

Поклонники Андреевой искренне порадовались за ведущую, отметив, что видеть ее «настоящую» на отдыхе очень приятно, ведь она «самый лучший путешественник и рассказчик». Некоторые пожелали, чтобы и на острове она не забывала об интересных репортажах, если будет, о чем рассказать.

Стоит напомнить, что Екатерину Андрееву больше увидеть в выпусках программы «Время», что транслируется на европейскую часть России, будет нельзя, ведь ее в кресле ведущей заменил заместитель гендиректора телеканала Кирилл Клейменов.
Николай Офицеров
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