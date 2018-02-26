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| | Назло Энистон: Анджелина Джоли и Джастин Теру сходили на тайное свидание

Назло Энистон: Анджелина Джоли и Джастин Теру сходили на тайное свидание

Сегодня, 13:22
Американские папарацци сфотографировали тайную встречу Анджелины Джоли и Джастина Теру. Поклонники утверждают, что коварная Джоли назло сходила на свидание с бывшим мужем своей давней соперницы Дженнифер Энистон.

Назло Энистон: Анджелина Джоли и Джастин Теру сходили на тайное свидание

 

В то время как весь мир сосредоточен на возможном воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон, их экс-супруги сходили на тайное свидание в Нью-Йорке. Пару заметили в одном из ресторанов на Лонг-Айленде. «Мы не могли поверить, когда вошла Анджелина Джоли. После чего через 15 минут прибыл Джастин Теро. Они тепло обнялись, увидев друг друга, а затем сели и долго разговаривали», - рассказали работники ресторана.

Назло Энистон: Анджелина Джоли и Джастин Теру сходили на тайное свидание

 

Сообщается, что Джоли и Теру наедине общались примерно три часа. Американские источники информируют, что Анджелина могла специально встретиться с Теру назло Дженнифер Энистон. С другой стороны пара могла обсуждать совместное сотрудничество в новом кинопроекте.
Светлана Славянская
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